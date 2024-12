O Wolverhampton anunciou, este domingo, o despedimento de Gary O’ Neil do comando técnico da equipa.

O treinador de 41 anos tinha chegado ao clube na temporada passada. Nesta que era a segunda época, sai com apenas três vitórias em 18 jogos pelo clube onde atuam seis portugueses.

Isto acontece menos de 24 horas depois da quarta derrota consecutiva dos Wolves, que se encontram no penúltimo lugar da Premier League, o 18.º, em zona de despromoção.

Além dos maus resultados, os Wolves viram os últimos dois fins de semana ficarem marcados por confrontos entre jogadores e adversários, pelo que o clube passa também por um momento de crise a nível interno.

We have parted company with head coach Gary O’Neil and his backroom staff.



We thank them for all of their effort and hard work over the last 16 months.



