O particular entre o Wolverhampton e o Como desta segunda-feira ficou marcado pela agressão de Daniel Podence a um adversário.

Na origem de todo o incidente estiveram alegados insultos racistas proferidos contra Hwang Hee-Chan, que levaram o avançado português a dar um soco a um jogador da formação italiana. Após a agressão, o jogo esteve parado alguns minutos mas acabou por reatar, a pedido do próprio internacional sul-coreano.

Já após o apito final do árbitro, Gary O'Neil (treinador dos Wolves) abordou o episódio e mostrou-se orgulhoso pela atitude do jogador em querer continuar o encontro.

«O Channy (Hwang Hee-Chan) ouviu insultos racistas e isso é sempre triste. Falei com ele depois do sucedido e foi o próprio que quis que o jogo retomasse. Estou orgulhoso pela decisão que ele tomou e por ter colocado a equipa em primeiro lugar. Podence? Somos um grupo, há outras formas de lidar com casos como este, mas a verdade é que somos um grupo e vamos falar sobre isto mais tarde», admitiu.