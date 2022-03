Francisco Trincão não tem convencido Bruno Lage a ponto de ser titular regular no Wolverhamtpon, clube ao qual está cedido pelo Barcelona, e abordou isso mesmo em declarações à Sky Sports.

«Estou a trabalhar para consuistar o meu lugar na equipa. Só tenho de fazer a minha parte para convencer o treinador [Bruno Lage]. A decisão é dele, tenho que respeitar. Agora, é claro que acho que mereço mais e estou a tentar mostrar isso mesmo a cada dia», afirmou o internacional português numa entrevista ao canal britânico, onde falou sobre o facto de ter sido companheiro de equipa de Lionel Messi, no Barcelona, e de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa.

«É muito bom poder aprender o máximo com eles. Tanto um como outro trabalham muito. As pessoas não fazem ideia quanto. Essa é a principal aprendizagem com ambos. Outra característica que os dois têm em comum é a de querer ganhar sempre», afirmou Trincão, sem contudo querer entrar em comparações entre as duas grandes estrelas do futebol mundial na última década e meia.

Sobre Messi, o extremo português natural de Viana do Castelo revelou mais alguns pormenores. «Messi dava-me sempre conselhos: como esperar pela bola, pressionar e de que forma soltar-lhe a bola no momento certo», concluiu.