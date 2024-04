O Arsenal foi a casa do Wolverhampton vencer por 2-0, na 34.ª jornada da Liga Inglesa.

À procura de regressar ao topo da classificação (ainda que à condição), os «gunners» dominaram praticamente todo o encontro e foi com alguma naturalidade que se adiantaram no marcador, em cima do intervalo.

José Sá e Toti Gomes foram titulares na equipa de Gary O'Neil e em campo viram Leandro Trossard sacar um coelho da cartola após um lance de insistência de Gabriel Jesus. O internacional belga apontou assim o décimo quarto golo na época, ao serviço do Arsenal.

Já em cima do apito final do árbitro, o Arsenal carimbou o 2-0 no encontro. O guardião português ainda conseguiu defender um primeiro remate, mas com a classe que o caracteriza, Martin Odegaard fez (de um ângulo impossível) o segundo dos «gunners», para satisfação de Mikel Arteta.

Com este resultado, o Arsenal assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, com 74 pontos, mais um que o Man. City, que este sábado jogou frente ao Chelsea para a Taça de Inglaterra. O Liverpool é terceiro classificado, com 71, sendo que os «reds» visitam o Fulham, de Marco Silva, este domingo, às 16h30.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).