VÍDEO: Rodrigo Gomes marca no triunfo dos Wolves com o Liverpool
Português ex-Sp. Braga contribuiu para a surpresa da noite em Inglaterra
O Liverpool caiu na visita ao Wolverhampton. Com o português Rodrigo Gomes a marcar no encontro, o resultado final ditou um triunfo histórico para os Wolves (2-1).
Na noite que abriu a 29.ª jornada da Premier League houve surpresa. Na primeira parte não houve golos. Ainda assim, houve homenagem ao minuto 20 a Diogo Jota. O português, recorde-se, representou ambos os clubes.
Foi preciso esperar pela primeira mexida no marcador. Chegou, ainda assim, com assinatura portuguesa. Rodrigo Gomes, que saltou do banco aos 70 minutos, precisou apenas de oito minutos para fazer o gosto ao pé (78m).
A resposta dos «Reds» não demorou muito para chegar. Salah respondeu cinco minutos depois e restabeleceu o empate aos 83 minutos. Porém, a equipa da casa não se contentou com o empate.
Já em tempo de compensação, André, ex-Fluminense, marcou o golo (90+4m) que ditou o triunfo – e a grande surpresa – da jornada.
Apesar do triunfo (2-1), os Wolves mantêm-se na última posição com 16 pontos. O Liverpool, por sua vez, é quinto com 48 pontos – a 16 do líder Arsenal.
Noutro jogo da noite, Florentino Luís, ex-Benfica, foi titular na derrota do Burnley com o Everton (2-0). Beto, luso-guineense, foi titular pelos «toffes».
Em Liverpool, o primeiro golo do jogo foi marcado na passagem da meia hora de jogo. James Tarkowski, defesa ex-Burnley, marcou à antiga equipa para inaugurar o marcador (32m).
Na segunda parte, Kiernan Dewsbury-Hall dilatou a vantagem do Everton aos 60 minutos. Com este triunfo (2-0), o Everton assume a oitava posição com 43 pontos. O Burnley, por sua vez, mantém-se em 19.º com 19 pontos.
Já o Sunderland venceu no reduto (1-0) do Leeds United com o golo de Habib Diarra, através de uma grande penalidade, aos 70 minutos.
Com este triunfo (1-0), o Sunderland está em 11.º com 40 pontos. Já o Leeds é 15.º com 31 pontos.
Por sua vez, o Bournemouth recebeu o Brentford num jogo em que não foi desfeito o nulo. Com este resultado (0-0), equipa da casa está no nono posto com 40 pontos. As «abelhas», por sua vez, estão em sétimo com 44 pontos.
