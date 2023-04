O Wolverhampton garantiu uma importante vitória frente ao Crystal Palace (2-0), em encontro referente à 33.ª jornada da Premier League.

Com este triunfo, a equipa de Julen Lopetegui cava um fosso para a zona de despromoção, ascendendo ao 13.º lugar, com 37 pontos.

CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE

José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes e Rúben Neves jogaram de início, enquanto Toti Gomes e Pedro Neto foram suplentes utilizados.

Andersen (3m) colocou os «lobos» em vantagem com um autogolo e Rúben Neves fixou o resultado final, já ao cair do pano (90+4), na conversão de um castigo máximo.

Veja o golo de Rúben Neves:

O Fulham, com João Palhinha no onze e Cédric a sair do banco (68m), saiu derrotado da visita ao Aston Villa. Mings marcou o único golo do encontro, ao minuto 21 (1-0).

A formação orientada por Marco Silva está na 9.ª posição, com 45 pontos. Leeds e Leicester empataram a um golo (1-1).