Vítor Pereira estreou-se com uma vitória no comando técnico do Wolverhampton, após levar a melhor sobre o Leicester por 3-0, num jogo em que cinco portugueses integraram o onze inicial.

Logo aos 19 minutos, o conjunto visitante adiantou-se no marcador e através de uma jogada 100 por cento portuguesa. Nélson Semedo enviou o esférico em balão para o interior da área e um erro defensivo permitiu a Gonçalo Guedes finalizar de primeira, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Veja aqui o golo de Gonçalo Guedes frente ao Leicester:

Pouco depois, o Wolverhampton dobrou a vantagem no encontro e outra vez com um atleta luso em grande plano. Na sequência de um passe para o interior da área, Rodrigo Gomes aproveitou a enorme passividade dos «foxes» e desviou com alguma calma para o 2-0.

Assista aqui ao golo de Rodrigo Gomes pelo Wolverhampton:

Por esta altura, Vítor Pereira já se encontrava certamente muito satisfeito no banco de suplentes, mas melhor ficou aos 44 minutos, quando Matheus Cunha respondeu da melhor forma à assistência de Guedes e fez assim o 3-0.

Ora, a segunda parte teve algumas ocasiões de perigo para ambos os conjuntos, mas sem a eficácia desejada. O resultado acabou por não se alterar até final e o Wolverhampton regressou aos triunfos quatro jogos depois.

Nos restantes encontros deste domingo, o Fulham de Marco Silva não foi além de um empate a zero contra o Southampton. Mateus Fernandes foi titular nos «saints», que tiveram muitas dificuldades para criar perigo junto da baliza de Leno, mas foram eficazes na forma como também não deixaram os «cottagers» chegar ao triunfo.

Já o Chelsea também não conseguiu desfazer o nulo na casa do Everton, numa altura em que os «blues» podiam ter assumido (à condição) a liderança do campeonato. Pedro Neto foi titular no Chelsea, João Félix e Renato Veiga não saíram do banco de suplentes. Do lado do Everton, Chermiti e Virgínia também foram suplentes não utilizados.