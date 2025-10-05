VÍDEO: Vítor Pereira expulso em mais um empate do Wolverhampton
Van Hecke garantiu um ponto ao Brighton em cima do minuto 90
Van Hecke garantiu um ponto ao Brighton em cima do minuto 90
Wolverhampton e Brighton não foram além de um empate a um golo no encontro da sétima jornada da Liga Inglesa.
A primeira parte ficou marcada pela expulsão de Vítor Pereira (20 minutos), que deixou o relvado debaixo de fortes aplausos e cânticos dos adeptos. No minuto seguinte, uma autêntica erupção no Molineux.
Na sequência de um pontapé de livre, a bola viajou até ao interior da área e acabou num remate de Munetsi, sem qualquer hipótese para Verbruggen. O guardião ainda tocou no esférico antes deste entrar na baliza dos «seagulls».
A partir daqui, os lobos adotaram uma postura mais defensiva e conseguiram aguentar o resultado até bem perto do minuto 90.
Van Hecke apareceu de rompante dentro da área e respondeu da melhor forma ao cruzamento de Tzimas, com um cabeceamento para o fundo da baliza. Este lance ainda galvanizou os comandados de Fabian Hurzeler, mas o resultado não sofreu alterações até ao apito final do árbitro.
Desta forma, o Wolverhampton mantém-se na última posição da Liga Inglesa, com apenas dois pontos e está a três de sair da zona de despromoção. Já o Brighton é 12.º classificado, com nove pontos em sete jornadas.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?