Wolverhampton e Brighton não foram além de um empate a um golo no encontro da sétima jornada da Liga Inglesa.

A primeira parte ficou marcada pela expulsão de Vítor Pereira (20 minutos), que deixou o relvado debaixo de fortes aplausos e cânticos dos adeptos. No minuto seguinte, uma autêntica erupção no Molineux.

Na sequência de um pontapé de livre, a bola viajou até ao interior da área e acabou num remate de Munetsi, sem qualquer hipótese para Verbruggen. O guardião ainda tocou no esférico antes deste entrar na baliza dos «seagulls».

A partir daqui, os lobos adotaram uma postura mais defensiva e conseguiram aguentar o resultado até bem perto do minuto 90.

Van Hecke apareceu de rompante dentro da área e respondeu da melhor forma ao cruzamento de Tzimas, com um cabeceamento para o fundo da baliza. Este lance ainda galvanizou os comandados de Fabian Hurzeler, mas o resultado não sofreu alterações até ao apito final do árbitro.

Desta forma, o Wolverhampton mantém-se na última posição da Liga Inglesa, com apenas dois pontos e está a três de sair da zona de despromoção. Já o Brighton é 12.º classificado, com nove pontos em sete jornadas.

