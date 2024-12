Horas após ter oficializado como sucessor de Gary O'Neil, Vítor Pereira orientou, esta quinta-feira, o primeiro treino como técnico do Wolverhampton.



O clube inglês divulgou imagens do treinador português a trabalhar no relvado e é possível ouvir-se instruções em inglês e em português, em virtude dos vários jogadores lusos que compõem o plantel dos «lobos».



Lembre-se que Vítor Pereira assina um contrato válido por 18 meses, ou seja, por uma temporada e meia. Aos 56 anos, o treinador natural de Espinho tem a sua primeira experiência em Inglaterra, após ter estado durante praticamente um ano à frente do Al Shabab.



O Wolverhampton é penúltimo classificado da Premier League com apenas nove pontos. A estreia de Vítor Pereira vai ser contra o Leicester, no próximo domingo.