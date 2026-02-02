Apanhado pelas câmaras televisivas a chorar, na bancada do Molineaux, depois de o pai lhe ter tirado um nugget de frango da caixa que segurava com entusiasmo, o pequeno Rory viu a mascote do Wolverhampton oferecer-lhe uma nova embalagem no jogo seguinte.

O vídeo tornou-se viral pela reação comovente de Rory assim que viu o pai tirar, e comer, uma das peças de frango.

O Wolverhampton não ficou indiferente à comoção do seu jovem adepto, oferecendo-lhe uma caixa de nuggets e uma camisola do clube no jogo seguinte, entregues em mão pela mascote Wolfie.

Veja as imagens: