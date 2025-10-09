Vítor Pereira está acusado de «má conduta» pela Federação Inglesa de Futebol (FA), na sequência da expulsão durante o jogo entre o Wolverhampton e o Brighton, na última jornada do campeonato.

Tudo aconteceu ao minuto 19, quando Baleba teve cometeu uma falta imprudente junto à linha lateral e acabou por ver um cartão amarelo. Vítor Pereira terá protestado a decisão do árbitro e este aplicou-lhe um cartão vermelho direto e a consequente expulsão.

No comunicado, a FA explica que o técnico português tem até 13 de outubro para responder à acusação, que destaca a «maneira imprópria» como atuou naquela situação.