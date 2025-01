Após a derrota frente ao Newcastle, por 3-0, Vítor Pereira, treinador do Wolverhampton, clarificou a razão para deixar Mario Lemina fora dos convocados, depois do mesmo ter perdido a braçadeira de capitão para o português Nélson Semedo.

«Não posso convocar um jogador que diz não estar em condições mentais para ajudar a equipa. Ele quer ir embora», começou por dizer o treinador português.

Lemina deixou de ser capitão após a derrota frente ao West Ham, ainda com Gary O'Neil no comando da equipa, por ter estado envolvido numa confusão com jogadores adversários e membros da equipa técnica do Wolverhampton.

Agora, desde a chegada de Vítor Pereira, somou apenas 30 minutos e ficou de fora nos restantes cinco jogos.

«Não sei o que aconteceu antes de mim, mas com essa energia e mentalidade, não preciso dele. Prefiro jogar com outro jogador. Não tenho nada contra o Lemina, nem problemas com ele. Disse que quer sair e comunicou essa decisão ao clube há um mês», concluiu.