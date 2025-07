O Wolverhampton anunciou, esta quinta-feira, a entrada de Diogo Jota para o «Hall of Fame».

Através das redes sociais, o clube confirmou a decisão, como um «tributo» ao antigo internacional português e avançado dos «lobos». Ao todo, Diogo Jota fez 44 golos e 15 assistências em 131 jogos pela equipa principal.

«É um tributo em memória das conquistas e o impacto profundo que teve no Wolverhampton e no mundo do futebol», pode ler-se.

Diogo Jota has been inducted into the Wolves Hall of Fame 💛



It's a tribute that honours both his remarkable achievements for the club and the deep impact his passing has had on the footballing world.