Vítor Pereira faz a estreia como treinador do Wolverhampton com uma clara aposta nos jogadores portugueses.

No primeiro onze do técnico ao serviço dos ingleses, José Sá assume a baliza, Nélson Semedo e Toti Gomes compõem o eixo defensivo, enquanto Rodrigo Gomes joga na ala esquerda e Gonçalo Guedes na dupla do ataque.

O jogo frente ao Leicester, no King Power Stadium, marca a estreia absoluta de Vítor Pereira na Liga Inglesa, numa altura em que os Wolves se encontram em zona de despromoção. A partida pode ser acompanhada ao minuto no Maisfutebol, com os Wolves a procurarem uma vitória para iniciar o novo ciclo com o pé direito.

Eis o onze completo: