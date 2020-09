O Liverpool anunciou a contratação de Diogo Jota ao Wolverhampton.

O campeão inglês informou apenas que assinou um contrato de longa duração com o internacional português, não confirmando de forma oficial o acordo por cinco épocas e o valor da transferência, que será 45 milhões de euros mais cinco milhões por objetivos.

Jurgen Klopp aprovou a contratação do avançado de 23 anos, explicando as suas razões ao site oficial do clube.

«Ele é um jogador que nos dá muitas opções. Tem 23 anos, pelo que está ainda longe de ser um produto acabado. Tem muito potencial. Tem velocidade, pode combinar, defender, pressionar... É imprevisível e dá-nos a possibilidade de jogar em sistemas diferentes, porque pode jogar em qualquer uma das posições da frente num 4-3-3 ou nas alas num 4-4-2. Ele faz parte desta incrível geração de jogadores portugueses que são muito tecnicistas. Vi o último jogo da Seleção Portuguesa e fiquei impressionado», afirmou o técnico do Liverpool.

Por sua vez, Diogo Jota considerou ser incrível a oportunidade de jogar «num dos melhores clubes do mundo». «É impossível dizer não a um clube como o Liverpool!»

Jota será o 20 dos Reds, ficando com o número deixado vago por Lallana, que no defeso rumou ao Brighton & Hove Albion.

Em sentido contrário, o defesa holandês Ki-Jana Hoever trocou o Liverpool pelo Wolverhampton a título definitivo.