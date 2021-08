O Brentford venceu o Arsenal por 2-0 e o inesperado triunfo foi celebrado de forma entusiástica por Woody, um dos adeptos mais conhecidos do clube.



O pequeno Woody tem Síndrome de Down e adora acompanhar os jogos do Brentford. Nat, a mãe, garante até que o jovem começou a articular algumas palavras devido às constantes presenças no Brentford Community Stadium, onde é acarinhado pelo clube e pelos outros adeptos.



Esta segunda-feira, após a vitória frente ao Arsenal, vários elementos do Brentford fizeram questão de celebrar o feito com o pequeno Woody. O técnico Thomas Frank, por exemplo, aproximou-se do jovem adepto e festejou efusivamente, tal como alguns jogadores.



Veja este vídeo delicioso:

RELACIONADOS Arsenal derrotado pelo Brentford na estreia de Nuno Tavares