Ben Foster retirou-se dos relvados esta segunda-feira, e garante que desta vez é que é mesmo a valer.

O guarda-redes de 40 anos, recorde-se, já se tinha retirado uma vez, mas voltou atrás na decisão para entrar na aventura do Wrexham, que foi comprado por dois atores de Hollywood e deu origem a uma série televisiva de grande sucesso.

Ora o mais curioso é que Ben Foster se despediu depois de sofrer cinco golos. Aconteceu no empate do Wrexham, do País de Gales (compete na quarta divisão inglesa) frente ao Swindon Town, que terminou num emocionante 5-5.

Em declarações à imprensa inglesa após o jogo, o guarda-redes admitiu que as atuações dele não atingiram o nível que exige de si mesmo e que este é o momento certo para se retirar, acrescentando que o Wrexham terá sempre um lugar especial no seu coração.

«A verdade é que o meu desempenho esta época não atingiu o nível que exijo de mim próprio e sinto que é a altura certa para me retirar. Ao tomar esta decisão, estava a pensar não só no que era melhor para mim, mas também para o clube, e tomar esta decisão agora dá ao clube todas as oportunidades para avaliar as suas opções antes do fecho da janela. O Wrexham terá sempre um lugar especial no meu coração», disse Foster.

Para além do Wrexham, Foster, de 40 anos, passou por clubes como Manchester United, onde partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo e Nani, Watford, West Bromwich Albion, entre outros. Conquistou um Mundial de Clubes, dois Ligas Inglesas, três Taças da Liga, um EFL Trophy (uma competição em formato de Taça da Liga, em que participam clubes das divisões inferiores) e ainda uma National League, a quinta divisão inglesa.