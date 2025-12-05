Yaya Touré deixou duras críticas a Pep Guardiola e referiu mesmo que passou a olhar para o técnico espanhol como uma «cobra», após um episódio que aconteceu em 2010, antes de deixar o Barcelona e rumar ao Manchester City.

A relação entre ambos azedou durante a época de 2009/10 e, em entrevista ao canal de Youtube ZACK, o antigo internacional costa-marfinense destacou a forma como foi «encostado» por Guardiola, em detrimento de Busquets, e como a opinião do técnico mudou depois da prestação do jogador no Mundial 2010.

«O primeiro ano com Guardiola foi incrível. Ganhámos tudo. Ele confiava em mim e até chegou a colocar-me a central, para jogar com o Busquets no meio-campo. Não houve qualquer problema. Após ganharmos o "triplete", o presidente levou-nos à sala de troféus e vi tantos nomes históricos que pensei que fosse melhor ir para um clube sem história e escrever o meu nome lá», começou por referir.

«Na altura, disse-me: "Tens de voltar, é importante". A minha mulher perguntou-me se iria dar ouvidos a tal "disparate", já que me tinha tratado como lixo e queria que ficasse. Humilhou-me e não me deixou jogar o ano todo. No fim da época, brilho no Mundial 2010 e, de repente, quer que fique no Barcelona. Passei a não ver um homem, mas sim uma cobra», acrescentou.

Yaya Touré esteve oito anos no Manchester City, tendo saído para o Olympiakos no verão de 2018, após duas temporadas em que não teve o papel preponderante que tinha tido nas seis anteriores... sendo que Guardiola assumiu o comando técnico da equipa em 2016.