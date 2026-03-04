No duelo entre portugueses da 29.ª ronda da Premier League, o West Ham de Nuno Espírito Santo foi ao terreno do Fulham de Marco Silva vencer por 1-0.

O único golo do encontro surgiu já na segunda parte quando, aos 65 minutos Leno teve uma péssima saída de entre os postes e ofereceu a bola a Summerville. O jogador dos hammers bailou perante a defesa e atirou para o fundo das redes.

Com este triunfo o West Ham conquista três pontos importantes na fuga à despromoção, mas continua no 18.º lugar, com 28 pontos, os mesmos do Nottingham Forest, a primeira equipa acima da linha de água e que foi ao terreno do Manchester City empatar a duas bolas.

Já o Fulham segue no décimo posto, com 40 pontos, os mesmos que o Bournemouth e o Sunderland.

Um pouco mais a norte, o Aston Villa foi goleado em casa pelo Chelsea, por 4-1.

Os villains até começaram melhor e chegaram ao golo logo no início da partida por Douglas Luiz (2m), num grande remate de calcanhar.

Pouco depois da meia hora de jogo, reagiu o Chelsea, que não contou com o suspenso Pedro Neto. Excelente transição dos blues com Mallo Gusto a assistir João Pedro para o 1-1. O avançado brasileiro tomou-lhe o gosto e voltou a marcar em cima do intervalo, agora a passe do ex-Benfica, Enzo Fernández.

Na segunda parte Cole Palmer (55m) dilatou a vantagem no marcador com um bom remate à entrada da área e João Pedro (63m) completou o hat-trick numa transição rápida.

Assim, o Chelsea regressou aos triunfos e aproximou-se do Aston Villa na luta pelos lugares da Champions. Os blues estão no quinto posto com 48 pontos, menos três que os villains no quarto lugar.