O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 4-3, esta segunda-feira, em jogo da 13.ª jornada da fase de apuramento de campeão no nacional de iniciados.

Martim Gomes, com um hat-trick, foi a figura do triunfo dos encarnados, que tiveram ainda um golo de Francisco Wang. Samuel Tavares, Martiim Ribeiro e Victor Bastianele fizeram os golos do Sporting.

Os encarnados voltam a vencer os verde e brancos, depois do triunfo por 4-1 na primeira volta desta fase de campeão, ficando isolados na liderança, com 30 pontos, mais três do que o Sporting, que tem 27.

Ficam por jogar cinco jornadas, a próxima delas, a 14.ª, com os jogos Sporting-V. Guimarães, Rio Ave-Sp. Braga, Belenenses-Benfica, FC Porto-Tondela e Alverca-Farense, no próximo fim de semana.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 30 pontos

2.º: Sporting, 27

3.º: FC Porto, 24

4.º: V. Guimarães, 23

5.º: Alverca, 23

6.º: Sp. Braga, 22

7.º: Belenenses, 12

8.º: Rio Ave, 8

9.º: Tondela, 6

10.º: Farense, 4