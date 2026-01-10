Benfica e Sporting empataram a zero no dérbi de iniciados em Alcochete, este sábado, a contar para a 17.ª jornada e penúltima jornada da primeira fase do campeonato nacional de iniciados (sub-15).

As duas equipas partiram para o dérbi com a certeza de que já estavam apuradas para a fase de apuramento de campeão. O Sporting esteve por cima do encontro e garantiu o primeiro lugar, com 45 pontos e sem qualquer derrota, sendo ainda o melhor ataque da prova. O Benfica é segundo, com 39 pontos e a melhor defesa.

Na próxima jornada, o Sporting visita a Académica de Santarém e o Benfica recebe o Barreirense.