A equipa de iniciados do FC Porto fechou a temporada com chave de ouro, ao bater o rival Benfica, no Estádio Jorge Sampaio, por 2-1, na última jornada do campeonato, poucos dias depois de ter festejado, em Alverca, o título de campeão.

O Benfica até marcou primeiro, aos 27 minutos, com Jesus Aquino a surpreender Lucas Cocacto com um remate colocado, mas a equipa comandada por Manuel Prata empatou logo a seguir, aos 29, numa grande penalidade convertida por Tiago Portugal a punir uma falta de José Fonseca sobre Diego Lemos.

A reviravolta aconteceu logo a abrir a segunda parte, numa investida pela esquerda, com Diego Lemos a surgir destacado na área para finalizar.

Com este trinfo, o FC Porto fecha a época com mais nove pontos do que o Sporting que, nesta última ronda, perdeu em Guimarães (1-3), e mais onze do que o Benfica.

Uma temporada em grande para a formação do FC Porto que, além do título de seniores, venceu também nos escalões de iniciados, juvenis e juniores.

A festa continua…