O FC Porto isolou-se na liderança, ao vencer na receção ao Sporting, por 3-2, em jogo a contar para a 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de iniciados (sub-15).

Os leões até abriram o marcador aos 22 minutos, por David Makinde, mas o FC Porto deu a volta com dois golos no espaço de um minuto. Em cima da meia-hora, de penálti, Tiago Portugal fez o empate. Instantes depois, Eduardo Venâncio completou a reviravolta.

Com um golo de Igor Ribeiro, aos 46 minutos, o Sporting voltou a empatar o jogo.

Contudo, João Sousa viria a vestir o papel de herói, ao assinar o 3-2 de livre direto, já a três minutos do fim da partida. O jovem portista ainda teve de ir para a baliza em tempo de descontos, graças à expulsão de Luca Cocato, guarda-redes portista que viu vermelho direto por dar mão na bola fora da baliza.

Com este triunfo, o FC Porto é líder isolado, agora com 26 pontos, mais três do que o Sporting, segundo classificado.

O Benfica, que na véspera empatou em Paços de Ferreira, é terceiro, com 22 pontos.