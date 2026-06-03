Iniciados: Benfica tropeça em Braga e deixa autoestrada para o pleno do FC Porto
Equipa do Dragão pode aumentar vantagem no topo da classificação para quatro pontos esta quinta-feira
Equipa do Dragão pode aumentar vantagem no topo da classificação para quatro pontos esta quinta-feira
A equipa de sub-15 do Sp. Braga goleou esta quarta-feira o Benfica por 4-1 e, desta forma, deixou caminho aberto para o FC Porto poder aumentar a vantagem no topo da classificação, na corrida para o pleno das competições nacionais, depois de já ter garantido os títulos nos juvenis, juniores e seniores.
O Benfica estava obrigado a vencer para manter a pressão sobre o líder FC Porto, mas foi o Sp. Braga que entrou no jogo a todo o gás e , aos 30 minutos, já vencia por 3-0, com golos de Leonel Agostinho (14m), Lourenço Santos (19m) e Sene Sani (30m).
O Benfica ainda reduziu a diferença, no arranque a segunda parte, com um golo de Jesus Aquino (48m), mas a última palavra foi da equipa da casa, que fechou o resultado com um golo de João Freire (66m).
Com este resultado, o FC Porto, que esta quinta-feira visita o Vitória, tem a oportunidade de aumentar a vantagem no topo da classificação de um para quatro pontos, quando vão ficar a faltar apenas quatro jornadas para o final e tendo em conta que o líder recebe o Benfica na última jornada.
Nesta altura, o Sp. Braga juntou-se ao Benfica no segundo lugar, com os mesmos 28 pontos, mas os dois emblemas podem ainda ser ultrapassados pelo Sporting que, com 26 pontos, recebe o Estoril, também na próxima quinta-feira.
A classificação atual dos Sub-15
1.º FC Porto, 29 pontos/13 jogos
2.º Benfica, 28 pontos/14 jogos
3.º Sp. Braga, 28 pontos/14 jogos
4.º Sporting, 26 pontos/13 jogos
5.º Tondela, 19 pontos/13 jogos