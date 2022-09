O Sporting venceu o Benfica no Seixal, na manhã deste domingo, por 5-2, em jogo da sexta jornada da primeira fase do campeonato de iniciados.

Cleusio Garrafa (12m), Chris Grombahi (18m e 43m) e Estafânio Ruben (40m e 55m) foram os autores dos golos leoninos, ao passo que Tomás Soares marcou para os anfitriões (32m e 58m).

Com seis triunfos noutros tantos jogos, o Sporting lidera a Série D (18 pontos). O Real SC é segundo classificado, com 16 pontos, mais um do que o terceiro, o Benfica.