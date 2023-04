O Sporting venceu este domingo o FC Porto, em Alcochete, por 2-1, numa partida da oitava jornada da fase de apuramento do campeão em iniciados.

Aos três minutos, os leões colocaram-se na frente graças ao golo de Ricardo Yordanov. A resposta dos dragões chegou aos 16m, pelos pés de Tomás Peixoto.

O golo da vitória surgiu em cima do último minuto (80m), com Manuel Lamúria a confirmar a primeira derrota do FC Porto nesta fase do campeonato.

Também este domingo, o Benfica venceu o Sporting de Braga por 4-0, no Seixal, com um «póquer» de Tomás Soares.

Os encarnados lideram a fase de apuramento de campeão com 24 pontos, enquanto o FC Porto é segundo com 19. Já o Sporting, soma 15.