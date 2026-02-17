O dérbi entre Sporting e Benfica, da quarta jornada da fase de apuramento de campeão de iniciados (sub-15), em Alcochete, terminou empatado a um golo.

No último lance da primeira parte, já em tempo de descontos, David Makinde (40+2m) recebeu à entrada da área e atirou para um grande golo, que levou os leões para intervalo em vantagem.

A resposta do Benfica veio logo no arranque do segundo tempo. Aos 44 minutos, Leonardo Lima rematou colocado de pé esquerdo e assinou o golo do empate.

Com este resultado, as duas equipas mantêm-se em igualdade pontual. O Benfica segue na terceira posição, com cinco pontos, enquanto o Sporting é quarto, também com cinco pontos.

Também esta terça-feira, o FC Porto venceu na visita ao Belenenses (3-2) e reforçou a liderança, com dez pontos. O Belenenses segue em segundo, com seis. Importa dizer, no entanto, que o Benfica tem menos um jogo do que os outros adversários do topo da tabela.

Na próxima jornada, o Sporting visita o Estoril e o Benfica recebe o Sporting de Braga. O FC Porto mede forças com o Vitória de Guimarães.