A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade defendeu a introdução de quotas no setor desportivo para a promoção da paridade de género no número de praticantes e no desempenho de outros cargos.

«Temos de ter intervenções multissetoriais, mas não ter receio de ferramentas que já estão testadas e que comprovaram serem eficazes, como é o caso dos limites de paridade e de representação equilibrada, as ditas quotas, sendo que quotas são sempre para minorias e as mulheres não são minoria», referiu Rosa Monteiro no debate virtual «Mulher, Desporo e Igualdade», promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.

A secretária de Estado deu como exemplo o que já se verifica no mundo da política e das empresas, onde a implementação de medidas semelhantes fizeram Portugal subir 13 lugares no ranking internacional de acesso a cargos de liderança no que toca à igualdade de género.

A governante lembrou que a desigualdade de género tem «raízes históricas profundas», reconheceu que a mudança levará tempo, mas salientou que existem formas de acelerar uma transformação. Ainda assim, referiu que é preciso mais do que criar mecanismos de autorregulação, que disse não serem suficientes.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, falou sobre o Plano Estratégico Mulheres no Desporto, do IPDJ e referiu-se aos efeitos positivos de algumas medidas já adotadas com vista ao aumento do número de mulheres no desporto, seja enquanto praticantes ou a desempenhar cargos de liderança.

«Triplicámos um programa que tem dado excelentes resultados nesta lógica da criação de oportunidades e da igualdade de género», disse também a propósito do Programa Nacional para Todos (PNDpT) para o qual foi disponibilizada uma verba de 3 milhões de euros, e no qual a participação feminina em todas as atividades promovidas no âmbito desta iniciativa rondou os 45 por cento.

Além de aumentar a participação de mulheres, o Plano Estratégico Mulheres no Desporto também tem como objetivo aumentar a cobertura mediática do desporto feminino.