O encontro do Al Riyadh frente ao Al Fayha ficou marcado por um momento insólito: o guarda-redes Milan Brojan e o avançado Teddy Okou tiveram de ser separados pelo capitão da equipa, após momento de tensão entre os dois jogadores. 

Como se pode ver no vídeo, os colegas de equipa chegaram mesmo a «encostar a cabeça», depois uma troca de palavras mais «quente» entre os dois jogadores.

Veja o momento:

