Há 29 min
VÍDEO: capitão de equipa separa confronto entre colegas na Arábia Saudita
Insólito aconteceu entre guarda-redes e avançado do Al Riyadh
O encontro do Al Riyadh frente ao Al Fayha ficou marcado por um momento insólito: o guarda-redes Milan Brojan e o avançado Teddy Okou tiveram de ser separados pelo capitão da equipa, após momento de tensão entre os dois jogadores.
Como se pode ver no vídeo, os colegas de equipa chegaram mesmo a «encostar a cabeça», depois uma troca de palavras mais «quente» entre os dois jogadores.
Veja o momento:
🚨 Front contre front entre Milan Brojan et son coéquipier Teddy Okou lors du match entre Al Riyadh et Al Fayha 🤬😨— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 10, 2026
Le capitaine Yoann Barbet a dû intervenir !
(La rencontre se joue à Alawwal Park, le stade d’Al Riyadh étant actuellement en réparation.)pic.twitter.com/bz0YePluSm
