A propósito dos “16-avos” da Taça da Argentina, o minuto 37 da visita do Gimnasia de La Plata ao Acassuso, da segunda divisão, ficou marcado por um insólito. Na madrugada desta quinta-feira, um adepto decidiu que seria protagonista e desviou a câmara principal da transmissão na sua direção.

Para lá deste momento, o Gimnasia de La Plata venceu por 3-0 e avançou para os “oitavos”. Neste emblema atua o central Conti, defesa outrora no Benfica.