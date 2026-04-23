Insolito
Há 39 min
VÍDEO: adepto desvia a câmara e interrompe transmissão da Taça da Argentina
Visita do Gimnasia de La Plata ao Acassuso marcada por momento inusitado e que passou despercebido à maioria presente no estádio
SS
Visita do Gimnasia de La Plata ao Acassuso marcada por momento inusitado e que passou despercebido à maioria presente no estádio
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A propósito dos “16-avos” da Taça da Argentina, o minuto 37 da visita do Gimnasia de La Plata ao Acassuso, da segunda divisão, ficou marcado por um insólito. Na madrugada desta quinta-feira, um adepto decidiu que seria protagonista e desviou a câmara principal da transmissão na sua direção.
Para lá deste momento, o Gimnasia de La Plata venceu por 3-0 e avançou para os “oitavos”. Neste emblema atua o central Conti, defesa outrora no Benfica.
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