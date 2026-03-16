Pode ter sido descoberta a tática perfeita para evitar protestos nos finais de jogos de futebol. No encontro entre o Espérance de Tunis, da Tunísia, e o Al Ahly, do Egito, o árbitro da partida deu o mote.

Issa Sy, senegalês de 41 anos, apitou para o final do encontro perante um estádio que não se segurou e fez bastante barulho. Ora, o árbitro manteve-se no centro do relvado, triou o cartão vermelho do bolso e guardou-o atrás das costas.

A mensagem que Issa quis passar foi bastante clara: qualquer protesto seria castigado com a cartolina vermelha, o que levaria à expulsão para, pelo menos, o próximo encontro.

Pois bem, parece que a mensagem foi recebida pelos jogadores e staffs técnicos. Ninguém se atreveu a chegar perto do árbitro para contestar alguma decisão. No final, Issa foi ainda rodeado pelas forças policiais, mas aí os ânimos já estavam mais calmos.

No que toca ao jogo, o Espérance de Tunis venceu em casa o Al Ahly (1-0) na primeira mão dos «quartos» da Champions africana. A segunda mão joga-se no dia 21 de março, no Egito.

Ora veja o momento: