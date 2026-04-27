VÍDEO: adepto invade relvado para festejar e é «capturado» pela polícia
Tudo aconteceu num jogo para a Liga escocesa, em que o português Cláudio Braga estava a participar
Tudo aconteceu num jogo para a Liga escocesa, em que o português Cláudio Braga estava a participar
Um momento insólito aconteceu na fase de campeão da Liga escocesa. No jogo entre o Hibernian e o Hearts – do português Cláudio Braga – um adepto invadiu o relvado para festejar um golo.
Ainda conseguiu «fintar» os policias um bocadinho, mas acabou mesmo «capturado» pela polícia. Vale a pena ver.
Relativamente ao jogo, a equipa da casa, o Hibernian até começou a vencer cedo na partida. Martin Boyle desviou ao segundo poste para a loucura dos adeptos logo ao sete minutos.
A felicidade foi tanta que dois adeptos invadiram o relvado para os festejos. Um deles safou-se – pelo menos por aquilo que conseguimos ver no vídeo. Já o outro, bem tentou fugir à polícia, mas acabou mesmo por ser levado pelas autoridades.
No final, a equipa da casa acabaria até por perder. Warren O’Hora marcou na própria baliza (65m) e Blair Spittal (86m) completou a reviravolta para o Hearts, que contou novamente com Cláudio Braga de início.
Assim, com este triunfo (2-1), a equipa do português – que está nomeado para melhor jogador do campeonato – segue líder nesta fase com 73 pontos – a três do segundo Celtic. Em terceiro está o Rangers, com 69 pontos. Faltam ainda quatro jornadas por jogar.