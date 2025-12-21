Insolito
Há 11 min
VÍDEO: não reconhece dono do Villarreal e pergunta se tem reserva no próprio estádio
Fernando Roig Alfonso envolvido em momento insólito, horas antes da receção ao Barcelona
Na antecâmara do Villarreal-Barcelona, agendado para as 15h15 deste domingo, Fernando Roig Alfonso, proprietário do “Submarino Amarelo”, dirigiu-se ao restaurante do estádio. Todavia, não foi reconhecido por um elemento da equipa de segurança, que interpelou o empresário espanhol de 78 anos, questionando sobre a reserva para almoçar.
O Barcelona lidera o campeonato espanhol, com 43 pontos, enquanto o Villarreal é terceiro, com 35 pontos.
