É normal no final dos jogos de futebol existir a troca de camisolas entre jogadores, no entanto, no jogo entre a Real Sociedad e o Alavés para a Taça do Rei, o defesa Caleta-Car levou a troca demasiado à letra e «quis fazê-lo» ainda durante a partida.

Num lance absolutamente insólito, o defesa croata agarrou Toni Martínez, ex-Famalicão e FC Porto, dentro da área e puxou-lhe a camisola para cima, ao ponto de a prender na cabeça do avançado, impedindo-o literalmente de ver o lance. O VAR chamou o árbitro do encontro, que não teve dúvidas em assinalar grande penalidade.

Chamado a converter, Toni Martínez acabou por permitir a defesa de Remiro, apesar de já ter marcado antes no encontro e a Real Sociedad acabou por eliminar o Alavés por 3-2.