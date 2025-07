De marcar no Mundial de Clubes para a esquadra. Em poucos dias, a vida de Youcef Belaili, avançado do Espérance de Tunis, deu uma grande volta, e tudo por causa do respeito, ou a falta dele, pelas normas vigentes no mundo da aviação.

O futebolista argelino, de 33 anos, foi detido em Paris, esta quarta-feira, depois de uma altercação com membros da tripulação no voo de regresso após a participação no Mundial, que partiu dos Estados Unidos da América e tinha como destino a Argélia.

A imprensa francesa explica que Belaili ter-se-á recusado a colocar o cinto de segurança no seu filho, de dois anos, situação que espoletou a referida desavença.

O jogador acabou detido no aeroporto Roissy Charles de Gaulle, em Paris, onde avião fez escala, mas acabou libertado pelas autoridades pouco depois.

Youcef Belaili participou em dois encontros do Esperánce de Tunis no Mundial de Clubes, frente ao Flamengo e ao Los Angeles FC, tendo marcado o único golo da equipa tunisina no torneio, que garantiu o triunfo por 1-0 no duelo com os norte-americanos.