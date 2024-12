Scottie Scheffler, número um mundial do golfe, sofreu um acidente doméstico no dia de Natal, lesionando-se na mão direita, e estará fora de competição por três a quatro semanas, conforme anunciou o seu representante.

«No dia de Natal, enquanto preparava o jantar, Scottie sofreu um ferimento na palma da mão direita causado por um vidro partido», revelou Blake Smith, representante do jogador, em comunicado.

De acordo com Blake Smith, o acidente exigiu uma pequena cirurgia para remoção de estilhaços de vidro. «Foi-lhe dito que deveria estar de volta a 100% dentro de três a quatro semanas. Infelizmente, não poderá participar no torneio ‘The Sentry’, que se disputa de 02 a 05 de janeiro, estando o torneio seguinte, o ‘The American Express’ agendado para 16 a 19 de janeiro»

Em 2024, Scheffler, de 28 anos, celebrou uma temporada brilhante, ao conquistar pela segunda vez o Masters de Augusta e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

O norte-americano também fez história ao tornar-se o primeiro jogador desde Tiger Woods (2005-2007) a ganhar o prémio de Jogador do Ano do PGA Tour por três anos consecutivos e ao manter-se no topo do ranking mundial durante todo o ano, feito inédito desde a era de Woods.