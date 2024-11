É algo que não vai ver todos os dias. Na final da Taça Sul-Americana deste sábado, na qual o Racing venceu o Cruzeiro por 3-1, houve um adepto argentino que levou, para além da camisola do clube... o crânio do avô falecido.

Gabriel Aranda, foi visto em Assunção, local da final, com a caveira do familiar, que, alegadamente tinha visto o Racing vencer a Taça Libertadores na década de 60. Tudo isto para poder também participar na festa dos adeptos do Racing.

«É o meu avô Valentín Aguilera, um fã incondicional do Racing. O Racing é o meu amor e ele também é o meu amor, o meu avô. Passei-o com fé, querido, com o amor do Racing, ele vem comigo para o estádio, eu levo-o a todo o lado», disse o ferveroso adepto argentino.

Já não é a primeira vez que este adepto do Racing mostra o crânio do avô. Em 2019, nos festejos do título nacional do clube de Buenos Aires, Gabriel teve novamente na sua companhia a cabeça do avô, que tinha desenterrado da campa...

De recordar, o Racing venceu a Taça Sul-Americana 32 anos depois da última presença numa final continental e 36 anos depois do último título internacional.

Veja aqui o momento insólito na final da Taça Sul-Americana: