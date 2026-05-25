O Dukla de Praga fez três autogolos na derrota por 3-0, na receção ao Banik Ostrava, e viu confirmada a despromoção ao segundo escalão checo.

O jogo deste sábado entre Dukla de Praga e Banik Ostrava, para a última jornada do Grupo de Despromoção do campeonato checo, representava a derradeira luta por mais uma chance de continuar na primeira divisão.

Ambas as equipas entraram na partida com 26 pontos e a corda na garganta na luta pela manutenção, mas foi aos 36 minutos que começou a tragédia da equipa da casa. Pourzitidis, defesa grego do Dukla, introduziu a bola na própria baliza e levou a equipa a perder para o intervalo.

S,e na segunda parte, o objetivo era dar a volta à situação, acabou mesmo por acontecer o contrário. Mouhamed Traore, aos 57 minutos e Lukas Penxa, aos 74, fizeram mais dois autogolos e fecharam o resultado em 3-0.

Com esta derrota, o Dukla de Praga acaba despromovido ao segundo escalão do futebol checo, enquanto o Banik Ostrava, depois de uma vitória (sem marcar golos), vai disputar o play-off de manutenção com o Taborsko, segundo classificado da segunda divisão.