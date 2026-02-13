Mikko Rantanen, jogador da seleção de hóquei no gelo da Finlândia, protagonizou um momento insólito nos Jogos Olímpicos de inverno, ao ter pedido de volta um taco que tinha acabado de oferecer a um adepto.

A reação do jovem fã dizia tudo. Espantado, ficou de boca aberta assim que o atleta finlandês lhe ofereceu o stick. Parecia bom de mais para ser verdade. E era.

Pouco depois, Rantanen, que atua nos norte-americanos dos Dallas Stars, regressou dos balneários para pedir o taco de volta. O jovem devolveu-o, mas não ficou de mãos a abanar, já que o internacional finlandês acabaria por lhe oferecer um par de luvas. Desta vez, sem o “v” de volta.