Foi um dia de sorte para um fã do Fenerbaçe. Um jovem apareceu a correr ao lado do autocarro da equipa comandada por José Mourinho até que o treinador português mandou parar o veículo, e deixou entrar o adepto dentro do autocarro.

Entre brincadeiras, Mourinho começou por pedir ao jovem fã para cantar um pouco, mas depois percebeu que o adepto tinha um objetivo: conhecer Szymanski. O treinador de 62 anos propôs então que o médio polaco fosse beijado pelo jovem turco.

Este não se fez rogado e entrou pelo autocarro dentro cumprimentando todos os jogadores, mas em especial, Szymanski.

Pode ser até que tenha sido um «beijo da sorte», dado que no dia seguinte [este domingo], Szymanski até marcou o primeiro golo do duelo com o Alanyaspor.

Veja aqui o momento: