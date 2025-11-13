Luis Rubiales, antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que deixou o cargo devido à polémica desencadeada pelo beijo na boca à internacional espanhola Jenni Hermoso depois da final do Mundial de 2023, foi alvo de uma tentativa de agressão por parte do seu tio durante a apresentação de um livro da sua autoria, nesta quinta-feira, em Madrid.

Por entre gritos de «sem vergonha», o irmão mais novo do pai de Rubiales arremessou três ovos na direção do antigo dirigente, que se levantou de pronto e tentou confrontar o tio.

«Entrou uma pessoa na sala que, mais tarde, percebi ser o meu tio. Ele levou alguns ovos e atirou-os na minha direção, mas como não sabia o que ele tinha nas mãos, e vi-o a entrar a correr, pensei que ele estivesse armado. Corri na sua direção o mais rápido que pude», contou o ex-dirigente ao jornal Marca.

Valeu a rápida intervenção das forças de segurança, que impediram que a situação ganhasse contornos de maior gravidade.

Definido por Rubiales como «uma pessoa conflituosa», o agressor foi prontamente manietado e retirado da sala.

O livro intitulado «Matar Rubiales» conta a versão do antigo presidente da RFEF sobre um caso que ganhou notoriedade a nível global e redundou numa condenação por agressão sexual, em fevereiro deste ano.

«Foi um beijo de emoção, sem qualquer conotação sexual. Jenni era minha amiga. Não vou mudar o meu depoimento inicial, como ela fez», repetiu Luis Rubiales, numa entrevista ao programa El Chiringuito, na passada quarta-feira.