Será este o penálti mais amigável da história? O Ceuta-Almería, da 13.ª jornada da II Liga espanhola, ficou marcado por uma decisão polémica do árbitro, Alejandro Morilla, que teve impacto direto no resultado do encontro.

Aos 81 minutos, na sequência de um cruzamento para a área do Almería, Federico Bonini e Anua Tuhami disputaram a bola e acabaram a abraçar-se. Só que o segundo, jogador do Ceuta, resolveu cair no relvado, levando o árbitro a assinalar grande penalidade.

Apesar dos protestos dos jogadores do Almería - o português Nélson Monte viu mesmo o cartão amarelo -, o VAR validou a decisão de Alejandro Morilla e Jamelli converteu o penálti que garantiu o triunfo ao Ceuta, por 3-2.

De recordar que o Ceuta-Almería, referente à 13.ª jornada da II Liga espanhola, foi interrompido, no dia 9 de novembro, pelo falecimento de um adepto que se sentiu mal durante o encontro.