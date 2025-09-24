O futebol inglês viveu esta semana uma história insólita no sétimo escalão.

Lewis White, defesa do Spalding United, confundiu o destino da nona jornada do campeonato e, em vez de seguir para Bury St. Edmunds, em Suffolk, onde a sua equipa tinha jogo da Southern League Premier Division Central, viajou para Bury, na área metropolitana de Manchester.

O erro custou-lhe cerca de 320 quilómetros extra e transformou a deslocação desde Leicestershire num autêntico calvário de sete horas… para jogar apenas os últimos dois minutos, segundo indicou o jornal LincsOnline, da província de Lincolnshire.

White entrou em campo aos 88 minutos e conseguiu ajudar os Tulips a segurar a vitória por 2-1 frente ao Bury Town, num jogo em que a equipa já jogava reduzida a dez.

«Perguntei às pessoas do Bury se isto já tinha acontecido antes e disseram-me que não. Ele devia estar noutro mundo, mas chegou a tempo e ajudou-nos a fechar o jogo. Ganhar a meio da semana sabe sempre bem», comentou o treinador Jimmy Dean, em conferência de imprensa após o encontro.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
VÍDEO: Farioli ouviu a sua música no aeroporto e reagiu desta forma
UEFA e FIFA mantêm neutralidade por «genocídio» de Israel em Gaza
Liga: Sporting já vendeu todos os bilhetes para a visita ao Estoril
Jogador do Borussia Dortmund comenta morte de Charlie Kirk e acaba censurado
Liverpool: jovem defesa sofre lesão na estreia e termina a época