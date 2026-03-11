Antes de fazer uma viagem, confirme todos os detalhes, mesmo os que parecem mais óbvios. Essa é a lição a tirar de uma história insólita que levou um adepto do Barcelona ao estádio errado, a cerca de 600 quilómetros de distância do destino pretendido. E tudo porque existem dois St. James’ Park em Inglaterra. Os detalhes, sempre eles, a tramarem os aventureiros.

O episódio é contado por um dirigente do Exeter City, clube da League One inglesa. «Um dos nossos voluntários veio ao escritório avisar-nos de que uma pessoa tinha aparecido à espera de ver o Barcelona. O inglês dele não era o melhor, mas pelo que conseguimos perceber, vinha de Londres. O meu palpite é que ele inseriu “St. James Park” no telemóvel e limitou-se a seguir as direções», contou Adam Spencer, aos canais do clube.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️



The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

O adepto viajou desde Londres até Devon, em vez de Newcastle, onde o Barcelona acabaria por empatar na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Desolado e um pouco envergonhado», o adepto não deu a viagem por totalmente perdida. É que, naquela noite, o Exeter recebia o Lincoln City, para a 26.ª jornada do terceiro escalão do futebol inglês, e o clube decidiu oferecer-lhe um bilhete para «assistir a um jogo no verdadeiro St. James Park», brincou Adam Spencer.

Se é verdade que não viu Lamine Yamal salvar o Barcelona da derrota no último suspiro do jogo em Newcastle, este adepto sempre ganhou uma história capaz de quebrar o gelo em qualquer circunstância. Só não deu lá grande sorte ao Exeter, que perdeu com o Lincoln por 1-0. Ficou a experiência.