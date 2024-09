O jornal francês Foot Mercato dá conta de uma das histórias mais incríveis desta janela de transferências de verão. Aaron Boupendza terminou contrato com o Cincinnati, dos Estados Unidos da América, e o clube egípcio Zamalek anunciou a sua contratação com grande pompa e circunstância, recorrendo a montagens fotográficas, na semana passada.

No entanto, apesar das conversações avançadas entre os empresários do atleta e o clube do Cairo, não tinha sido assinado qualquer contrato e não tinham sido efetuados quaisquer exames médicos, uma vez que o jogador não tinha viajado para o Egito.

Cinco dias depois, não houve anúncio oficial nem desenvolvimentos do lado egípcio. Aaron Boupendza estava à espera do seu visto Schengen para poder viajar livremente na Europa e, agora, terá um novo destino.

O jogador chegou esta manhã a Bucareste para assinar pelo Rapid. Vai fazer exames médicos antes de se comprometer por duas épocas com a equipa.

O internacional gabonês, de 28 anos, já jogou em França, Portugal (pelo Feirense, em 2019/20), Turquia, Arábia Saudita, Qatar e, mais recentemente, nos Estados Unidos.