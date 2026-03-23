Memphis Depay, jogador neerlandês, foi apanhado a usar o telemóvel no banco do Corinthians, durante a receção ao Flamengo, de Leonardo Jardim, este domingo. Depay teve mesmo de ser avisado por um dos elementos do staff do Corinthians de que não o podia fazer no decorrer da partida.

O internacional pelos Países Baixos foi titular, tendo sido substituído ainda na primeira parte, devido a lesão. Após a partida, veio justificar o que se passou.

«Só para esclarecer: o meu momento com o telemóvel foi apenas para comunicar com a equipa médica nos Países Baixos naquele momento», revelou Depay, que está convocado por Ronald Koeman para os próximos compromissos dos Países Baixos, para preparação para o Mundial.

«Saí [do balneário para o banco] para mostrar o meu apoio à equipa, quando podia ter ficado nos balneários, dada a minha lesão. Também estou desiludido com o resultado do jogo. Continuamos a trabalhar por dias melhores», referiu.

Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment. I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury. I’m Upset with the result of the game as well.… — Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026

O jogo entre Corinthians e Flamengo acabou empatado (1-1), com golos de Lucas Paquetá para o Flamengo e Yuri Alberto para o Corinthians.