INCRÍVEL: Depay apanhado ao telemóvel no banco durante jogo do Corinthians
Internacional neerlandês teve de ser avisado por um dos elementos do staff, mas já se veio justificar
Internacional neerlandês teve de ser avisado por um dos elementos do staff, mas já se veio justificar
Memphis Depay, jogador neerlandês, foi apanhado a usar o telemóvel no banco do Corinthians, durante a receção ao Flamengo, de Leonardo Jardim, este domingo. Depay teve mesmo de ser avisado por um dos elementos do staff do Corinthians de que não o podia fazer no decorrer da partida.
O internacional pelos Países Baixos foi titular, tendo sido substituído ainda na primeira parte, devido a lesão. Após a partida, veio justificar o que se passou.
«Só para esclarecer: o meu momento com o telemóvel foi apenas para comunicar com a equipa médica nos Países Baixos naquele momento», revelou Depay, que está convocado por Ronald Koeman para os próximos compromissos dos Países Baixos, para preparação para o Mundial.
«Saí [do balneário para o banco] para mostrar o meu apoio à equipa, quando podia ter ficado nos balneários, dada a minha lesão. Também estou desiludido com o resultado do jogo. Continuamos a trabalhar por dias melhores», referiu.
Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.
I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.
I’m Upset with the result of the game as well.…
— Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026
O jogo entre Corinthians e Flamengo acabou empatado (1-1), com golos de Lucas Paquetá para o Flamengo e Yuri Alberto para o Corinthians.