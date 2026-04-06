No jogo do Grémio diante do Remo, Carlos Vinícius, ex-Benfica e Rio Ave, e Marllon decidiram quem começava a partida com a bola sem precisar de atirar a moeda ao ar, num momento pouco habitual.

Junto da árbitra da partida, os capitães das equipas chegaram a um consenso através do diálogo, protagonizando um episódio insólito.

Ora veja:

Relativamente à partida, o jogo terminou com um empate a zeros. O Remo teve a oportunidade de chegar à vantagem, mas aos 42 minutos Alef Manga desperdiçou uma grande penalidade. No segundo tempo, a equipa orientada por Luís Castro ficou em vantagem numérica, depois da expulsão de Yago Pikachu por duplo amarelo, aos 68 minutos, contudo nem isso chegou para a formação da casa chegar ao tento.

Com este resultado, o Grémio soma o terceiro encontro consecutivo sem vencer (dois empates e uma derrota) e ocupa o 11.º lugar, com 11 pontos. O Remo, por sua vez, é 18.º classificado com sete pontos.