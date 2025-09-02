Após uma época no AVS, Guillermo Ochoa esteve a um passo de assinar pelo Burgos, mas o negócio caiu, porque o guarda-redes mexicano terá deixado de atender o telemóvel.

O veterano guardião já teria acertado o regresso a Espanha e até completou os exames médicos. Depois, segundo a imprensa espanhola, Ochoa pediu que fosse revisto um ponto no contrato e disse que ia tomar café… mas nunca mais apareceu.

O jogador de 40 anos não voltou a atender o telemóvel aos responsáveis do emblema da segunda divisão espanhola, que optou por avançar para a contratação de Jesús Ruiz.

Desde o México, a ESPN dá conta da versão de Ochoa, que alega que o contrato não estava em sintonia com aquilo que tinha sido acordado verbalmente e, por isso, decidiu deixar as instalações do clube de forma cordial e regressar à sua casa em Madrid sem assinar o documento.

Decidido a estar com a seleção mexicana no Mundial 2026, Ochoa continua livre no mercado. Na última época, fez 23 jogos na baliza do AVS.