Um misterioso acidente com um avião levou à ativação de um plano de emergência no Aeroporto Internacional de Pearson, em Toronto, no Canadá.

De acordo com a agência Reuters, que cita a canadiana CTV, ainda não existem informações sobre o que aconteceu ao avião que transportava 80 pessoas e que ficou virado de pernas para o ar na pista. A mesma CTV refere que há vários feridos na sequência do acidente.

Os paramédicos confirmaram a existência de, pelo menos, quinze feridos, sendo que três deles, incluindo uma criança, estão em situação crítica.

O aeroporto de Pearson confirmou o acidente na rede social X, referindo que se trata de um avião da Delta Airlines que chegava vindo de Minneapolis, nos Estados Unidos, num voo que demora cerca de duas horas. «As equipas de emergência estão no local. Sabemos onde estão todos os passageiros e a tripulação», pode ler-se na mesma publicação.

Nas primeiras imagens disponíveis no local, onde há muita neve, pode ver-se que o avião está virado ao contrário, com o trem de aterragem virado para cima, o que não é de todo normal.

Os funcionários do aeroporto referiram à CTV que foram suspensas todas as descolagens e aterragens. O website do aeroporto não confirma esse cenário, mas há vários avisos de atrasos significativos e até voos desviados para outros aeroportos, incluindo um voo que tinha partido de Lisboa, e que foi desviado para Montreal.