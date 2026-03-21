Se os relvados nos estádios portugueses já deixam a desejar em muitas ocasiões, o que dizer do que se passou no campeonato da Croácia, na sexta-feira.

O Istra venceu na receção ao Varazdin por 2-1 e contou com uma preciosa ajuda do relvado. A perder por 1-0 ao intervalo, a equipa da casa chegou ao empate aos 78 minutos e, aos 80, Josip Radosevic apontou o golo da vitória, que levou os adversários ao desespero.

O médio armou um remate à entrada da área e a bola até parecia defensável, até que, ao passar pela zona de penálti, que estava visivelmente maltratada e enlameada, alterou completamente a trajetória e enganou o guarda-redes.